МЗС поставило на місце сенаторку Румунії, яка пропонує анексувати частину України

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав дії Шошоаке «класичним прикладом із методички російського реваншизму»

Міністерство закордонних справ України ініціює санкції проти проросійської сенаторки Румунії Діани Шошоаке, яка запропонувала анексувати частину територій України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

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Як зазначається, Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує скасувати договір про добросусідство і співробітництво Румунії та України. Сенаторка закликає «приєднати історичні території». Йдеться про Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Вона заявила, що Румунія «повинна відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення». При цьому вона просить «врахувати» допомогу Бухаресту Україні у війні і «віддати території».

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Пізніше сенаторка намагалася виправдатися, заявляючи, що її ініціатива не має ніякого стосунку до війни, а мета – «уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні».

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав дії Шошоаке «класичним прикладом із методички російського реваншизму».

«Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією», - зазначив він.

Крім того, МЗС ініціює санкції проти проросійської сенаторки за загрозу національній безпеці України.

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Нагадаємо, після статті «Главкома» в Румунії оштрафували пропагандистський телеканалю.