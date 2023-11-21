ЗМІ оприлюднили докази контактів митрополита Онуфрія з особами, яких підозрюють у держзраді

Експрезидент НАЕК «Енергоатом» Деркач десятки років фінансував УПЦ МП

Екснардеп та експрезидент НАЕК «Енергоатом» Андрій Деркач, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні, десятки років фінансував УПЦ МП. Зокрема, Деркач возив керівництво Московської церкви в Україні у святі місця чартером. Відповідні фото опублікувало видання «Цензор.нет».

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Екснардеп Деркач та митрополит УПЦ МП Онуфрій фото: «Цензор.нет»

Деркач та Кулініч разом з керівництвом УПЦ МП фото: «Цензор.нет»

Також на фото помітно, що екснардеп Деркач багато часу проводив разом з митрополитом Онуфрієм та був з ним близький.

Деркач, Кулініч та митрополит Онуфрій фото: «Цензор.нет»

Зазначимо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоатом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.

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За даними слідства, народний депутат Андрій Деркач за період 2019–2022 років одержав щонайменше $567 тис. від російських правоохоронних та розвідувальних органів за підривну діяльність проти України – йдеться про дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. У розшук його оголосили 16 вересня 2022 року.

У травні-липні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на пʼятого президента Петра Порошенка під час його перебування на посаді президента.

До слова, 3 липня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно народного депутата України III–IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.