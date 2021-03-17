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    Зробили дорогу – забули водовідведення. У Хмельницькому підтопило вулиці (відео)

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    &laquo;Вмиваємося багнюкою за кожною машиною&raquo;, &ndash; пишуть хмельничани - Зробили дорогу – забули водовідведення. У Хмельницькому підтопило вулиці (відео)
    «Вмиваємося багнюкою за кожною машиною», – пишуть хмельничани
    Фото: Viktor Karwan/Facebook

    Проблема із водовідведенням притаманна не лише околицям Хмельницького

    У Хмельницькому затопили дорогу, яку недавно збудували. Вода не має можливості стекти в каналізацію. Про це повідомив хмельничанин Віктор Карван на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «На відстані близько 700 метрів зливові стоки течуть по дорожному полотну вулиці Волочиська. У результаті асфальтне покриття дороги руйнується», – написав Карван.

    Жителям міста доводиться пересуватися вулицями з ризиком бути облитими брудною водою з ніг до голови.

    Ще при будівництві цієї дороги місцеві жителі вказували, що потрібно більше стоків, але відповідь була одна «робимо по проєкту, який затвердила міськрада». Та додають: ходити такими тротуарами не лише після того, як розтане сніг, а і просто після дощу, – небезпечно.

    У соцмережі розповідають, що місцева влада не прорахувала нормальне водовідведення

    У соцмережі розповідають, що місцева влада не прорахувала нормальне водовідведення

    Проблема із водовідведенням притаманна не лише околицям Хмельницького. У центрі міста після активного танення снігу затоплює пішохідні переходи.

    Схожі проблеми з водовідведення й на автошляхах області, де працівники підрядних організацій Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області 17 березня за допомогою лопат та викопаних рівчаків відводять воду з проїжджої частини та очищують водоскиди на дорогах національного, регіонального та територіального значення.

    Зазначимо, в Україні тривають опади. У більшості регіонів в середу, 17 березня, прогнозується дощ, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південних областях до 12° тепла.

    Теги: прогноз погоди міськрада дороги вода Хмельницький
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