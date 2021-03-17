На Прикарпатті очікується підйом рівнів води в річках

Негативних наслiдкiв підняття рівнів води не передбачається, за винятком міста Тисмениця

У період із 17 по 19 березня на рiчках Івано-Франківської області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0.2–1 метра над рiвнями, що були зафіксовані о 08:00 16 березня. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр із гідрометеорології.

Негативних наслiдкiв підняття рівнів води не передбачається, за винятком міста Тисмениця, де можливий початковий вихід води річки Ворона на заплаву.

Нагадаємо, що високогір’я Карпат замітає снігом. Туристам радять утриматися від походів у гори. У середу, 17 березня, передають 4-рівень лавинної небезпеки у високогір’ї Івано-Франківської області.

«Учора проводили зондування снігового профілю й розширений тест компресією на південному схилі гори Піп Іван, було визначено 3-й рівень. Учора й сьогодні падає сніг, хуртовини, вітер північний, північно-західній, велика маса перенесеного хуртовинного, погано закріпленого снігу. Негода продовжуватиметься до 18 числа. На схилі сніг розтріскується від кроків. Радимо утриматися від походів у високогір’я в найближчі дні», – розповів керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп Іван Василь Фіцак.

У більшості регіонів України в середу, 17 березня, прогнозується дощ, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південних областях до 12° тепла.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.