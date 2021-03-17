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    У Карпатах вирує штормовий вітер та мете хуртовина (відео)

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    Карпати накрила заметіль - У Карпатах вирує штормовий вітер та мете хуртовина (відео)
    Карпати накрила заметіль
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    17 березня в Карпатах очікується значний сніг

    У зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами сьогодні, 17 березня, у Карпатах оголошено снiголавинну небезпеку. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    У високогiр’ї Закарпатської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір'ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).

    Рятувальники попереджають, що 17 березня в Карпатах очікується значний сніг. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.

    Потужна хуртовина на горі Піп Іван Чорногірський:

    Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, 17 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 18 м/с, пориви сягають до 23 м/с. Мете хуртовина та падає дрібний сніг. Температура повітря знизилася до -10°.

    У більшості регіонів України в середу, 17 березня, прогнозується дощ, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південних областях до 12° тепла.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття рятувальники Карпаты вітер небезпека
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