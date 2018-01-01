Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»
- Сьогодні, 16:44
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Таким чином націоналісти нагадали, що пам'ятник підлягає декомунізації
У Львові розгромили Монумент слави на вулиці Стрийській. Активісти розбили молотками плити та зірвали напис «Переможцям над нацизмом», замінивши його на «пам'ятник окупантам». Про це повідомила поліція Львівської області на сторінці у соцмережі Facebook.
Правоохоронцям повідомили про пошкодження пам'ятника близько 13:30.
За інформацією видання Zaxid.net, акцію ініціювали представники «Правого сектору», Добровольчого руху ОУН та «Сокола».
Активісти заявили, що пам'ятник варто знести в рамках декомунізації, а своїми діями вони нагадали владі про це.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова невідомі розфарбували пам'ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора.