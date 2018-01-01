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    Події в Україні

    Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»

    Таким чином націоналісти нагадали, що пам'ятник підлягає декомунізації
    У Львові розгромили Монумент слави на вулиці Стрийській. Активісти розбили молотками плити та зірвали напис «Переможцям над нацизмом», замінивши його на «пам'ятник окупантам». Про це повідомила поліція Львівської області на сторінці у соцмережі Facebook. Правоохоронцям повідомили про пошкодження пам'ятника близько 13:30.
    • Сьогодні, 16:44
    • Розсилка
    фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

    Таким чином націоналісти нагадали, що пам'ятник підлягає декомунізації

    У Львові розгромили Монумент слави на вулиці Стрийській. Активісти розбили молотками плити та зірвали напис «Переможцям над нацизмом», замінивши його на «пам'ятник окупантам». Про це повідомила поліція Львівської області на сторінці у соцмережі Facebook.

    Правоохоронцям повідомили про пошкодження пам'ятника близько 13:30.

    За інформацією видання Zaxid.net, акцію ініціювали представники «Правого сектору», Добровольчого руху ОУН та «Сокола».

    Активісти заявили, що пам'ятник варто знести в рамках декомунізації, а своїми діями вони нагадали владі про це.

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    Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»
    Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»
    Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»
    Монумент слави у Львові розбили та назвали «пам'ятником окупантів»

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова невідомі розфарбували пам'ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора.

    Львів націоналісти активісти Facebook поліція
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