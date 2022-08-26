Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева

Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму

Нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні

Морги та лікарні в Криму заповнені тілами загарбників, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових РФ звозять на окупований півострів. По це в інтерв'ю АрміяInform розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

«Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні», – зазначила Ташева.

За її словами, нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні. Вся цивільна медична інфраструктура в таких містах, як Джанкой, Армянськ, Сімферополь, Севастополь використовується для обслуговування російських військових.

Ташева наголосила, що місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт «заднім числом» після загибелі строковика. Так сталося, зокрема, з моряками потопленого українськими військовими крейсера «Москва», в екіпажі якого були й кримчани, частково строковики.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.