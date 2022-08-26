Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму
фото ілюстративне

Нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні

Морги та лікарні в Криму заповнені тілами загарбників, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових РФ звозять на окупований півострів. По це в інтерв'ю АрміяInform розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

«Усіх поранених та мертвих окупантів з півдня України везуть на територію Криму. Заповнені морги, заповнені лікарні», – зазначила Ташева.

За її словами, нині в Джанкої цивільних лише зрідка пускають у лікарні. Вся цивільна медична інфраструктура в таких містах, як Джанкой, Армянськ, Сімферополь, Севастополь використовується для обслуговування російських військових.

Ташева наголосила, що місцеве населення обурене тим, що строковиків змушують воювати попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють контракт «заднім числом» після загибелі строковика. Так сталося, зокрема, з моряками потопленого українськими військовими крейсера «Москва», в екіпажі якого були й кримчани, частково строковики.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту, про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр. 

Читайте також: Окупанти Херсонщини спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати – розвідка
Теги: війна Крим лікарня окупація росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва підтримує заборону видачі шенгенських віз для росіян
«Чий Крим?» Глава МЗС Литви запропонував тест для росіян, які хочуть в ЄС
24 серпня, 08:08
У Києві відбувся другий саміт Кримської платформи
Тиск на РФ продовжать: спільна заява учасників другого саміту Кримської платформи
23 серпня, 23:26
На маркетплейсах торгують обличчям президента Росії 
Жителі окупованого Криму терміново розпродають Путінів (фото)
23 серпня, 16:00

Події в Україні

Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Морги Криму забиті тілами рашистів – Ташева
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Рашисти обстріляли Миколаївщину: боєприпаси влучили у приватні хати (фото)
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
Бердянський зрадник-«заступник начальника ДАІ» помер після підриву автівки
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
В окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото)
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру
Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
325K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
71K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
65K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
25K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
16K
Росія після Путіна: посол Британії спрогнозувала, до чого готуватися українцям
12K
У кількох областях прогриміли вибухи

Новини

Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Сьогодні, 16:36
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Сьогодні, 15:46
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту