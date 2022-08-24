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«Чий Крим?» Глава МЗС Литви запропонував тест для росіян, які хочуть в ЄС

Надія Клочко
glavcom.ua
«Чий Крим?» Глава МЗС Литви запропонував тест для росіян, які хочуть в ЄС
Литва підтримує заборону видачі шенгенських віз для росіян
фото: LRT

Прикордонник країни ЄС може поцікавитися у росіянина про його ставленням до війни проти України

Якщо Європейський Союз не погодиться не видавати туристичні візи росіянам, литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Габріеліус Ландсбергіс, передає видання LRT.

«Перш за все ми прагнемо європейського рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним... Якщо такого не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу та, можливо, Фінляндію», – сказав він журналістам.

За словами міністра, враховуючи те, що Сейм Литви визнав Росію державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які подорожують до Євросоюзу з туристичною метою, не повинні перетинати кордони ЄС.

Ландсбергіс підкреслив, що гуманітарні візи будуть видаватися особам, які переслідуються російським чи білоруським режимом, і членам їхніх сімей.

Литовський міністр зазначив, що у кожному разі прикордонник країни ЄС повинен запитати громадянина Росії, з якою метою він їде, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

«Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Досить однієї відповіді особи, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, про те, що, на її думку, Крим є неокупованим, щоб припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки», – заявив голова литовської дипломатії.

Ландсбергіс зазначив, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним маршрутом росіян і білорусів до Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

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Теги: росія Литва Європейський союз

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