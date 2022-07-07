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    Політика

    Окупанти Херсонщини спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати – розвідка

    На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей - Окупанти Херсонщини спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати – розвідка
    На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей
    фото з відкритих джерел

    Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО

    Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

    На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

    «Тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється», – йдеться у повідомленні.

    Відомий херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії №90, знаходиться в міській клінічній лікарні ім. Лучанського на 4-му поверсі у відділенні ортопедії. Після вибуху машини в якій знаходився Соболєв, йому встановлено апарати Ілізарова на обидві ноги.

    Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

    Крім того, окупанти гатять один по одному, а колаборанти готуються до втечі в Крим.

    Головне управління розвідки Міноборони маж перехоплення розмов ворога, які свідчать, що окупанти масово відмовляються воювати і йдуть у відмову.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна СІЗО Херсонщина Україна Херсон Херсон новости окупація #stoprussia
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    Окупанти Херсонщини спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати – розвідка