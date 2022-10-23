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Морпіх збив російський гелікоптер із кулемета

Надія Карбунар
glavcom.ua
Морпіх збив російський гелікоптер із кулемета
Військовому вдалося поцілити у вертоліт
фото з відкритих джерел

Військовий вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрила

Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 «Алігатор». Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

«Морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрила та кулеметним вогнем перетворив лІтальний апарат в лЕтальний», – ідеться у повідомленні.

Ка-52 (також відомий як «Алігатор») – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Вартість російського вертольота становить $16 млн.

Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Нагадаємо, 22 жовтня на півдні України українські захисники збили два ворожих гелікоптери «Алігатор» та завдали п’ять ударів штурмовою та армійською авіацією по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили та систем протиповітряної оборони.

 

Теги: вертоліт гелікоптер озброєння

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