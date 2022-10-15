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Захисники збили ворожий гелікоптер, який атакував їхні позиції (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Захисники збили ворожий гелікоптер, який атакував їхні позиції (відео)
Українським військовим вдалося збити ворожий гелікоптер
фото: скріншот із відео

Гелікоптер окупантів вдалося приземлити на Херсонщині

В Херсонській області українські військові збили ворожий гелікоптер. Ворог намагався атакувати позиції наших захисників. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 110 вогневих завдань й відпрацювали 2 удари авіацією по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях.

«Ворожа ж спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена. Ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», – пише пресслужба командування.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 жовтня українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, які у Росії маркують «Герань-2».

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. За його словами, рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться. 

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих Shahed-136, 2400 штук. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Збройні сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

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