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Португалія передасть Україні радянські гелікоптери

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Португалія передасть Україні радянські гелікоптери
фото ілюстративне

Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його

Португалія вирішила передати Україні шість гелікоптерів «Камов» радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції. Про це оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, передає Observador.

«На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів «Камов», які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати», – сказала Каррейрас.

Міністерка зазначила, що вертольоти будуть надзвичайно корисними для України, і «українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу». Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його.

Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців. 

Раніше повідомлялося, що Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки.

Теги: Португалія Україна окупанти росія війна

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