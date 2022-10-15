Шість іранських дронів і гелікоптер. Повітряні сили розповіли про нічний урожай

Повітряні сили знищили сім повітряних цілей

У ніч на 15 жовтня на півдні та сході протиповітряною обороною знищено сім повітряних цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

На півдні країни зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Південь» Повітряних сил знищено дрон-камікадзе Shahed-136 та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування «Схід» Повітряних сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше повідомлялося, що вночі 15 жовтня українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили над Дніпропетровщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, які у Росії маркують «Герань-2».

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у збройних сил країни-терористки РФ залишилося ще приблизно 300 іранських дронів. За його словами, рашисти планують придбати ще одну партію на кілька тисяч дронів-камікадзе, але поки що немає впевненості, що це станеться.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих Shahed-136, 2400 штук. За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, Збройні сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.