Моржі з парламенту. Представники яких фракцій роздяглись на морозі до трусів (фото)

Нардеп від «слуг» Олександр Федієнко вважає, що Водохреща бадьорить і очищає розум

Нардепи від «Слуги народу» та ОПЗЖ охоче пірнали в ополонки

Сьогодні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення. Хрещення, як і Великдень, вважається найдавнішим святом у християнській культурі. Цей день пов'язаний з євангельською подією – хрещенням Іоанном Предтечею Ісуса Христа у річці Йордан.

Багато людей з самого ранку пірнали в ополонку вірячи, що цього дня зможуть очиститися, оздоровитися і налаштуватися на життя в новому році. Наші політики не стояли осторонь і поділилися у соцмережах, як провели свято Водохреща.

Депутатка «Слуги народу» Галина Янченко приєдналася до традиції та заявила, що вже багато років пірнає в ополонку на Водохреще.

Депутатка від «Слуги народу» Юлія Яцик також похвалилася фото із зимових пірнань.

Фото: facebook.com/Юлія Яцик

Нардеп від «слуг» Орест Саламаха підписав своє відео так: «Нехай свята йорданська вода зцілить дух і тіло, додасть сил і сил на нові звершення та добрі справи! Всім міцного здоров'я, миру, щастя, добробуту та Божого благословення!».

Нардеп від «слуг» Олександр Федієнко вважає, що Водохреща бадьорить і очищає розум. «Традиція є традицією. Водохреще бадьорить, очищає всі думки і налаштовує на активність», – написав нардеп.

Купався також колишній слуга народу, а нині позафракційний нардеп Євген Шевченко.

Ризикнули зануритися у крижану воду й інші народні обранці. Ще вночі це зробив депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива.

Також пірнав і його колега по партії Юрій Загородній.

Скупався мер Тернополя Сергій Надал, він був разом із головою Тернопільської облради Михайлом Головком.

facebook.com/Holovko.Mykhailo

Естафету мерів прийняв і голова Ужгорода Богдан Андріїв. «Як і кілька років поспіль, сьогодні, в день Хрещення, приєднався до багатьох ужгородців, які молитвою та освяченням води відзначають це велике свято. Занурився у воду, бо переконаний: вона у цей день зцілює, очищає нашу душу та тіло. Морозець і бадьора вода надають яскравості позитивним емоціям».

Фото: facebook.com/BohdanAndriyivPolitics

Сумський міський голова Олександр Лисенко також приєднався до зимових купань. Він привітав усіх зі святом та побажав людям всього найкращого.

«Я думаю, що ця процедура, це бажання зануритися, дасть мені змогу очиститись та оздоровитись. Я це роблю з чистим серцем та добром», – поділився після купання Лисенко.





Нагадаємо, як Литвин та Руслана на Водохреще розважалися.

До слова, сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду.