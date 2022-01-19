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    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку

    •  glavcom.ua
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    На березі чергують рятувальники та спеціальні служби - Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    На березі чергують рятувальники та спеціальні служби
    фото: glavcom.ua

    У Києві зранку було -5

    Сьогодні, 19 січня, у столичному Гідропарку кияни масово занурюються у воду. Для охочих на Водохреще пірнути в ополонку спеціальні служби розчистили від криги берег, аби люди могли вільно зайти в річку. Про це повідомляє «Главком».

    Навіть мінусова температура, а у Києві на восьму ранку було -5, не злякала жителів столиці. Хтось бадьоро купається, а комусь вистачило снаги лише фотографувати сміливців. До слова, для безпеки, на березі чергують спеціальні служби: рятувальники та медики.

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    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку
    фото: glavcom.ua

    Зазначимо, всього на столичних водоймах відкрили 15 офіційних локацій. На всіх точках з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та медики, а самі місця обладнають кабінками для перевдягання.

    Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».

    Читайте також: Водохреще або Йордан: звичаї та заборони 19 січня


    Теги: Гідропарк рятувальники Свято Водохреща кияни
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    Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку