Кияни завзято стрибають в ополонки: яскраві фото з Гідропарку

У Києві зранку було -5

Сьогодні, 19 січня, у столичному Гідропарку кияни масово занурюються у воду. Для охочих на Водохреще пірнути в ополонку спеціальні служби розчистили від криги берег, аби люди могли вільно зайти в річку. Про це повідомляє «Главком».

Навіть мінусова температура, а у Києві на восьму ранку було -5, не злякала жителів столиці. Хтось бадьоро купається, а комусь вистачило снаги лише фотографувати сміливців. До слова, для безпеки, на березі чергують спеціальні служби: рятувальники та медики.

Зазначимо, всього на столичних водоймах відкрили 15 офіційних локацій. На всіх точках з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та медики, а самі місця обладнають кабінками для перевдягання.

Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».



