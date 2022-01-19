Як Литвин та Руслана на Водохреще розважалися. Яскраві фото та відео

Руслана обливалася холодною водою та обтиралася снігом на даху свого будинку

Як українські знаменитості пірнали на Водохреща

19 січня православні та греко-католики в Україні відзначають Водохреще. Однією з яскравих традицій цього свята є пірнання в ополонку – за віруваннями, весь наступний рік людина, яка вчинила такий обряд, буде здоровою та щасливою. Українські зірки та політики також не залишилися осторонь традиційних урочистостей.

Брати Капранови – українські письменники та кобзарі з самого ранку встигли похвалитися фото з ополонки.

У свято Водохреща на даху свого будинку в Київській області співачка Руслана Лижичко облилася холодною водою та обтиралася снігом.

«Треба сказати, що я роблю цю процедуру щодня, сьогодні свого роду показуха, бо я показую це вам, – радісно повідомила Лижичко. – Я передбачаю ваші коментарі, але попереджаю: я за екстрим».

Народна депутатка України Галина Янченко також приєдналася до традиції та заявила, що вже багато років пірнає в ополонку на Водохреще. За її словами, вона ще жодного разу не хворіла після зимових купань.

Суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво сьогодні, у свято Водохреща, вперше поринув у крижану купіль та поділився враженнями зі своїми читачами у соцмережі.

Телеведучий каже, що після купання його накрило відчуття, ніби «пронизали тисячі кинджалів»: «Фізичне, духовне, ніби новий «ти» виходить із води, а старі думки, бажання та образи залишаються там, у полоні холоду та льоду».

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Сумський міський голова Олександр Лисенко також приєднався до зимових купань. Він привітав усіх зі святом та побажав людям всього найкращого.

«Я думаю, що ця процедура, це бажання зануритися, дасть мені змогу очиститись та оздоровитись. Я це роблю з чистим серцем та добром», – поділився після купання Лисенко.

Політик Володимир Литвин привітав усіх зі святом та побажав міцного здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначатиметься одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду.