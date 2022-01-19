Уряд здійснив низку кадрових призначень та звільнень

Загалом Кабмін зробив призначення на сім посад

Кабінет міністрів України погодив призначення та звільнення посадових осіб у міністерствах і державних агентствах. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду 19 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм.

Кабмін звільнив:

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пляцка Андрія Валерійовича з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Бондар Аллу Володимирівну з посади заступника голови Державної служби якості освіти України.

Уряд призначив:

Ващенка Костянтина Олександровича державним секретарем Міністерства оборони України.

Сербіна Євгена Леонідовича першим заступником голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Солянік Юлію Валеріївну заступником голови Державної аудиторської служби України.

Трегубенка Сергія Семеновича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Юрійчука Івана Ярославовича заступником голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Михайлова Олексія Сергіойвича заступником голови Державної регуляторної служби України.

Полянського Павла Броніславовича заступником державного секретаря Кабінету міністрів України.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків:

Державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Токарчук Тетяну Василівну.

До слова, 14 січня 2022 року очільник українського уряду Денис Шмигаль призначив Ростислава Замлинського заступником міністра оборони. Відповідний наказ очільника уряду було опубліковано на сайті Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони Збройних сил.

Також варто нагадати, що на початку року у низці регіонів України було призначено керівників центрів контролю та профілактики хвороб.