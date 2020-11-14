МОЗ пояснив, кому можна продавати непродовольчі товари на вихідних

У положеннях постанови про «карантин вихідного дня» чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів, - Ляшко

Торговельним закладам, у яких не менше 60% площі відведено під харчові продукти, можна продавати і непродовольчі товари

Під час «карантину вихідного дня» дозволяється працювати торговельним закладам, у яких не менше 60% площі відведено під харчові продукти. У цих магазинах можна продавати непродовольчі товари. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За його словами, до МОЗ «надходять відомості», що органи контролю вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць.

Водночас Ляшко наголошує, що в положеннях постанови про «карантин вихідного дня» чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів.

«Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного в положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про «карантин вихідного дня» дозволено роботу супермаркетів і магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу», — пояснив Ляшко.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» збирають підписи за скасування карантину вихідного дня.

Нагадаємо, відсьогодні 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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