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    Події в Україні

    Міноборони Великої Британії повідомило, куди націлилися наступати окупанти

    Рашисти стягують сили, сподіваючись рухатися на Донбасі, але мотивація їхніх вояків падає - Міноборони Великої Британії повідомило, куди націлилися наступати окупанти
    Рашисти стягують сили, сподіваючись рухатися на Донбасі, але мотивація їхніх вояків падає
    фото: ЗСУ

    Росія сконцентрувала свої зусилля на сході України

    Розвиток наступальних операцій на сході України є основним напрямком російських збройних сил. Російська артилерія і авіація продовжують наносити удари по лінії контролю над Донбасом. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

    «Незважаючи на переорієнтацію сил і засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу і нестачею припасів і особового складу», – йдеться в повідомленні.

    Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, спрямовані на те, щоб знизити здатність Збройних сил України поповнювати запаси і посилити тиск на український уряд, відзначають в Міноборони Британії.

    Нагадаємо, персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборони РФ.

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    Теги: росія окупанти авіація Міноборони війна Україна Twitter уряд окупація #stoprussia
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    Міноборони Великої Британії повідомило, куди націлилися наступати окупанти