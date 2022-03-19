У Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото)

Герелло взяв участь у концерті, присвяченому восьмій річниці «возз’єднання Криму з Росією»

Буковина не має жодної причини пишатися Василем Герелло

У Чернівцях із Алеї слави, що на Театральній площі, демонтували зірку оперного співака, буковинця Василя Герелло.

Артист давно живе та працює у Росії. 18 березня у Москві він взяв участь у концерті, присвяченому восьмій річниці «возз’єднання Криму з Росією». Герелло виступав разом із гуртом «Любе», Олегом та Родіоном Газмановими, Юлією Чичеріною тощо.

«Буковина не має жодної причини пишатися Василем Герелло. Цей «співак» підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців. Зраднику немає місця в Чернівцях! Саме тому демонтували його зірку з Театральної площі», – повідомляє Чернівецька міська рада.

Василь Герелло – заслужений артист України та народний артист Росії. Він народився 1963 року в селі Васловівцях Заставнівського району. Середню освіту здобув у Малому Кучурові та Садгорі. Відтак вступив до Чернівецького музичного училища. Через рік навчання пішов служити, грав у військовому оркестрі.

Наразі Василь Герелло проживає зі своєю сім’єю в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, після вторгнення окупантів на територію України, російські артисти категорично засудили дії свого президента Володимира Путіна.