Росіянка в США надивилася новин про війну в Україні і задушила сина

Російська емігрантка у США Наталя Хічкок, передивившись новин про війну в Україні, злякалася, що Росія прийде за її дітьми - і задушила восьмирічного сина

Жителька Сполучених Штатів російського походження увесь час слідкувала за російсько-українською війною і збожеволіла

У штаті Вісконсин 41-річна жінка, яка емігрувала до США із Росії, убила власного восьмирічного сина. Про це пише видання The Daily Beast.

Росіянка Наталя Хічкок, як розповів її чоловік-американець, увесь час проводила перед телевізором, переглядаючи новини про події російсько-української війни. При цьому жінка переживала, що її мати залишилася в Росії, а вона не може до неї полетіти, щоб «захисти її від нападу». Після кількох тижнів переглядів новин росіянка почала зловживати горілкою.

30 березня Наталя намагалася втопити у ванні свого 11-річного сина. Коли ж їй не вдалося це зробити, вона задушила молодшого сина, восьмирічного Олівера. Чоловік дізнався про трагедію, коли його розбудила інша дитина. Росіянка ж лежала на ліжку із великим ножем, яким пізніше почала штрикати себе у груди, нібито намагаючись вирізати серце.

Після того, як поліція забрала Наталю до відділку, вона пояснила логіку убивства піклуванням про дітей. Хічкок заявила, що в останні дні перед трагедією не могла спати, бо була упевнена – російський уряд прийде до неї, забере її дітей і почне над ними знущатися. Тому вона вирішила убити дітей самотужки, аби не дивитися, як російські війська знущатимуться над ними.

Вибравши жертвою наймолодшу, восьмирічну дитину, росіянка пояснила, що він є найслабшим і найвразливішим – і жодним чином не зміг би себе захистити, коли над ним почали б знущатися.

Під час першого виступу у суді Наталя Хічкок попросила пробачення у чоловіка. «Мені дуже шкода, я не знаю, що трапилося», – сказала вона.

Зараз мати-убивця перебуває за ґратами із можливістю вийти під заставу у $1 млн.

Нагадаємо, у Німеччині один із російських емігрантів, надивившись новин із фронтів російсько-української війни, організував автопробіг на підтримку армії країни-агресора. Цей автопробіг відбувся 3 квітня, у день, коли світ дізнався про звірства рашистів у Бучі. Автомобілі, які брали участь у пробігу, були обклеєні, зокрема, літерами Z, яка є символом російської агресії.

Пізніше, після того, як у світі негативно відреагували на цю подію, росіянин почав каятися, що не знав про Бучу – інакше б скасував автопробіг. А також він заявив, що офіційну сторінку його автобізнесу зламали – і виклали на ній фото- та відеодокази російських звірств у передмістях української столиці.