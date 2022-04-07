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    Думки вголос

    Свято Благовіщення набуває для українців особливого сенсу

    &laquo;Ми прославляємо подію відкриття Діві Марії архангелом Гавриїлом благої вістки&raquo; - Свято Благовіщення набуває для українців особливого сенсу
    «Ми прославляємо подію відкриття Діві Марії архангелом Гавриїлом благої вістки»
    фото: ПЦУ

    Молімося до Нього та Його Пресвятої Матері, нашої найпершої Заступниці

    Сьогоднішнє свято Благовіщення для українського народу набуває особливого сенсу. Адже, як ніколи раніше, всі ми дуже чекаємо на таку жадану, радісну і благу звістку – про перемогу! І ми обов’язково її здобудемо та дочекаємося. Свято Благовіщення дає нам для цього правдиву надію.

    На благу вість архангела Гавриїла про втілення Божого Сина людство чекало тривалий час. І та подія Благовіщення, на спомин якої встановлене сьогоднішнє свято, трапилася тут, на землі, серед звичайних людей. Цим вкотре засвідчено, що Бог завжди поруч із нами і ніколи не покидає нас.

    Молімося до Нього та Його Пресвятої Матері, нашої найпершої Заступниці, благаючи про захист та допомогу нашому миролюбивому, сильному духом і вірою народу! Кожен з нас, перебуваючи у скорботі й тяжких випробуваннях війною, плекаючи надію на божественний благодатний захист, взиваймо: «Радуйся, Радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором! Пресвята Богородице, спаси нас!».

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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    Теги: росія окупанти церква війна релігія Україна окупація #stoprussia
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    Свято Благовіщення набуває для українців особливого сенсу