На 21 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)
Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення залишаються безкоштовними
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.
Евакуаційні потяги відправлятимуться з таких міст:
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро:
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ:
- 13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.
Також додаткові рейси відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.