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    Події в Україні

    На 21 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)

    У березні&nbsp;&laquo;Укрзалізниця&raquo; евакуювала 2,77 млн людей - На 21 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)
    У березні «Укрзалізниця» евакуювала 2,77 млн людей

    Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення залишаються безкоштовними

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.

    Евакуаційні потяги відправлятимуться з таких міст:

    Харків:

    • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
    • 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

    Дніпро:

    • 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.

    Також додаткові рейси відправляться:

    • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
    • з Києва до Хелма о 19:13.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    На 21 березня призначено евакуаційні потяги з п’яти міст (графік)