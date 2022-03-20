ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів
Вороги дев’ять разів лізли в атаку, поки не залишилися без спорядження і живої сили
Українські захисники вкотре розбили техніку окупантів. Про чергову поразку росіян на всіх фронтах в районі повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».
20 березня в районі угрупування «Схід» окупанти дев’ять разів атакували українські позиції. На всіх напрямках їх відкинули – вороги зазнали фізичних та технічних втрат.
В результаті сутичок з українськими військовими окупанти втратили:
- особового складу – до 100 осіб
- 12 танків (ще 10 пошкоджено)
- 17 БМП
- чотири ББМ
- сім артсистем
- 21 автомобілів
- ще сім авто ворога пошкодили, а п’ять росіяни взагалі покинули.
«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що «синдром Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без винятків», – прокоментували у відомстві.
Нагадаємо, у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.
Також українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео).