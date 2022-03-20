  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів

    Наші захисники жартують про &laquo;синдром Чорнобаївки&raquo; - ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів
    Наші захисники жартують про «синдром Чорнобаївки»
    фото: ЗСУ

    Вороги дев’ять разів лізли в атаку, поки не залишилися без спорядження і живої сили

    Українські захисники вкотре розбили техніку окупантів. Про чергову поразку росіян на всіх фронтах в районі повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    20 березня в районі угрупування «Схід» окупанти дев’ять разів атакували українські позиції. На всіх напрямках їх відкинули – вороги зазнали фізичних та технічних втрат.

    В результаті сутичок з українськими військовими окупанти втратили:

    • особового складу – до 100 осіб
    • 12 танків (ще 10 пошкоджено)
    • 17 БМП
    • чотири ББМ
    • сім артсистем
    • 21 автомобілів
    • ще сім авто ворога пошкодили, а п’ять росіяни взагалі покинули.

    «З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що «синдром Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без винятків», – прокоментували у відомстві.

    Нагадаємо, у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

    Також українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів