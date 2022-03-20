ЗСУ на східному напрямку знищили десятки одиниць техніки і сотню окупантів

Наші захисники жартують про «синдром Чорнобаївки»

Вороги дев’ять разів лізли в атаку, поки не залишилися без спорядження і живої сили

Українські захисники вкотре розбили техніку окупантів. Про чергову поразку росіян на всіх фронтах в районі повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

20 березня в районі угрупування «Схід» окупанти дев’ять разів атакували українські позиції. На всіх напрямках їх відкинули – вороги зазнали фізичних та технічних втрат.

В результаті сутичок з українськими військовими окупанти втратили:

особового складу – до 100 осіб

12 танків (ще 10 пошкоджено)

17 БМП

чотири ББМ

сім артсистем

21 автомобілів

ще сім авто ворога пошкодили, а п’ять росіяни взагалі покинули.

«З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що «синдром Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без винятків», – прокоментували у відомстві.

Нагадаємо, у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

Також українські десантники знищили колону забезпечення окупантів (фото, відео).

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