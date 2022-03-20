«Укрзалізниця» запускає човникові рейси Дарниця – Святошин

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30

АТ «Укрзалізниця» запускає з 21 березня човникові рейси Дарниця - Святошин. Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.

«Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене», – ідеться в повідомленні.

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

В Укрзалізниці зазначають, що поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

«Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чатботі Укрзалізниці», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 березня із населених пунктів Донеччини, Луганщини, Київщини та Херсонщини евакуйовано 6 623 людини.

Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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