«Укрзалізниця» повертає платний проїзд, але не на всі потяги

Посадка на неевакуаційні рейси буде за квитками

«Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

«Повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні, адже посадка буде за квитками», - йдеться в повідомленні УЗ.

«2,75 млн українців та громадян інших країн уже врятовано залізницею й доставлено до безпечних місць – і ми продовжимо це робити, свідомо лишаючи всі внутрішні евакуаційні рейси безкоштовними. Це питання честі для нас, адже будь-хто повинен мати можливість убезпечити себе та своїх близьких, покинувши найбільш гарячі точки у безпечних вагонах «Укрзалізниці», – сказав керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. – Ми також бачимо нормалізацію трафіку за кордон: близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому. А відтак ми систематизуємо процес посадки і вводимо можливість цивілізовано придбати квитки та оплатити послуги перевізника. Це дозволить нам у свою чергу виконати свої зарплатні зобов'язання перед поїзними бригадами, які з першого дня війни самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль».

Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» всередині країни не потребують придбання квитків, посадка є безкоштовною, пріоритетом користуються діти та матері.

На сайті «Укрзалізниці» доступний повний перелік актуальних рейсів, а рейси з відкритим продажем позначені зірочкою.

Як повідомлялося, протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 17 березня почала виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні.