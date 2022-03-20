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    У березні «Укрзалізниця» евакуювала майже три мільйони людей

    Мільйони людей були змушені покинути рідні домівки - У березні «Укрзалізниця» евакуювала майже три мільйони людей
    Мільйони людей були змушені покинути рідні домівки
    фото: glavcom.ua

    Держпідприємство доставило понад 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним», – зазначив він.

    Тимошенко додав, що наразі всі логістичні процеси максимально оптимізовані, аби всі переселенці з «гарячих точок» України «були в безпеці, наскільки це можливо».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» з четверга, 17 березня, почала виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах.

    «Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій», – пояснив Шмигаль.

    Теги: росія окупанти переселенці війна Укрзалізниця Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    У березні «Укрзалізниця» евакуювала майже три мільйони людей