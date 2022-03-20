У березні «Укрзалізниця» евакуювала майже три мільйони людей

Держпідприємство доставило понад 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним», – зазначив він.

Тимошенко додав, що наразі всі логістичні процеси максимально оптимізовані, аби всі переселенці з «гарячих точок» України «були в безпеці, наскільки це можливо».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з четверга, 17 березня, почала виконувати ще одну функцію – створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде як про закупівлю найбільш важливих продуктів, так і про розвезення цієї продукції по регіонах.

«Наша мета – створити щонайменше місячний запас продуктів харчування, а також забезпечити таким запасом кожного українця в зоні проведення бойових дій», – пояснив Шмигаль.