На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)
Наразі більше детальної інформації немає
Сьогодні, 19 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
«На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи», – написав він.
Наразі більше детальної інформації немає.
Раніше, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав сильний вибух. За інформацією мера, у центрі Мелітополя – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого – спрацювала вибухівка.
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