На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)

Наразі більше детальної інформації немає

Сьогодні, 19 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи», – написав він.

Наразі більше детальної інформації немає.

Раніше, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав сильний вибух. За інформацією мера, у центрі Мелітополя – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого – спрацювала вибухівка.