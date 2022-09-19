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На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На аеродромі окупованого Мелітополя лунають вибухи (відео)
фото з відкритих джерел

Наразі більше детальної інформації немає

Сьогодні, 19 вересня, в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

«На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи», – написав він.

Наразі більше детальної інформації немає.

Раніше, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав сильний вибух. За інформацією мера, у центрі Мелітополя – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого – спрацювала вибухівка.

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Теги: війна вибух Мелітополь окупанти Telegram

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