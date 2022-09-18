В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Інформації про постраждалих наразі немає

Увечері, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав сильний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

За інформацією мера, у центрі Мелітополя – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого – спрацювала вибухівка.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.

Разом з тим місцеві пабліки оприлюднили відео з місця вибуху. За інформаціює ЗМІ вибухівка, ймовірно, була закладена у сміттєвому баку.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 18 вересня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти.