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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
У Мелітополі прозвучав вибух
скріншот

Інформації про постраждалих наразі немає

Увечері, 18 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав сильний вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

За інформацією мера, у центрі Мелітополя – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого – спрацювала вибухівка.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.

Разом з тим місцеві пабліки оприлюднили відео з місця вибуху. За інформаціює ЗМІ вибухівка, ймовірно, була закладена у сміттєвому баку. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 18 вересня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти. 

Теги: вибух окупанти вибухівка Telegram Мелітополь відео

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