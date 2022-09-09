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Здавайтесь або ліквідуємо: мелітопольські партизані звернулися до колаборантів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Здавайтесь або ліквідуємо: мелітопольські партизані звернулися до колаборантів (відео)
Партизани заявляють, що найближчим часом на всіх колаборантів чекають дуже неприємні сюрпризи
скрін з відео

«Жодна тварюка, яка вирішить прислужувати рашистам, не буде спати спокійно»

На Запоріжжі продовжує активно діяти Рух опору. Партизани тимчасово окупованого Мелітополя звернулися до колаборантів із закликом здаватися. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Партизани зазначають, що ім'я кожного зрадника їм відоме. І найближчим часом на всіх колаборантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

«Мелітополь – це наше українське місто. Жодна тварюка, яка вирішить прислужувати рашистам, не буде спати спокійно. Юро Онищук ми не закінчили, нові вікна в будинку можеш не вставляти. Балицький, Данильченко та інші агітатори псевдореферендума – у вас є два варіанти – здайтеся українським силам, давай цінну інформацію і будете жити, або ми вас ліквідуємо кожного, оглядывайтесь і не спіть спокійно», – йдеться у відео.

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, у Мелітополі невідомі підірвали дім зрадника Онищука.

До слова, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Запоріжжя росія війна Україна Мелітополь

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