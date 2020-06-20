На борту літака авіакомпанії МАУ померли 38 цуценят, - канадські ЗМІ



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Фото Facebook Abby Lorenzen

Температура під час завантаження була вище 30 °C, через що тварини помітно страждали

Як повідомляв «Главком» авіакомпанія МАУ спростовувала загибель тварин, але тепер канадські ЗМІ доводять факт загибелі десятків тварин.

Нагадаємо, на борту літака МАУ, який прямував із Києва до Торонто 13 червня, було близько 500 тварин, 38 собак померли. Про це повідомляє CityNews Toronto.

«Десятки цуценят знайшли мертвими після прибуття рейсу з Києва до Торонто. В суботу, 13 червня в міжнародному аеропорту Торонто приземлився вантаж з близько 500 тваринами, 38 собак загинули від зневоднення, слабкості і блювоти» – йдеться у повідомленні.

До слова, за інформацією видання National Post на борту дійсно було близько 500 тварин, з них 200 французьких бульдогів. Проте, було лише 300 кліток, це означало, що в деяких клітках перебувало по дві собаки.

У свою чергу компанія МАУ відреагувала на ситуацію та зазначила, що скарг щодо перевезення тварин не надходило.

«Ми відразу ж запросили інформацію у колег, які займаються питаннями перевезення живих тварин. За їхньою інформацією, на даний момент (коли пройшло вже понад три доби з моменту виконання рейсу), авіакомпанія не отримала жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту. Більш того, в авіакомпанію МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином», – зазначили в компанії.

Згодом на сторінці МАУ з’явилось повідомлення зі співчуттями щодо загибелі тварин.

«Усі співробітники МАУ висловлюють співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю тварин під час нашого польоту. МАУ працює з місцевою владою, щоб з’ясувати, що сталося, і внести необхідні зміни, щоб запобігти повторенню подібної ситуації», – зазначено у повідомленні.