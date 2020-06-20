Ведмідь під час пандемії облюбував готель на російському курорті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час пандемії ведмідь облюбував готель на російському курорті

У Сочі бурий ведмідь ходить по доріжках для постояльців, потім вибігає на газон, після чого спокійно йде до воріт готелю

У Сочі ведмідь розгулявся по території готелю. Відеозапис, знятий очевидцем, опублікував Telegram-канал «Hue».

На кадрах видно, як бурий ведмідь ходить по доріжках для постояльців, потім вибігає на газон, після чого спокійно йде до воріт готелю.

До слова, раніше у лісі в Чернігівській області виявили сліди ведмедя – тварини, яка не проживає на Поліссі. Це перший такий прецедент на території району, тварина прийшла, швидше за все, з території Росії.