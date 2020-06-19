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    У «Борисполі» з’явилась лабораторія, де роблять тести на коронавірус

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    У лабораторії роблять&nbsp;ПЛР-тести та тести на антитіла - У «Борисполі» з’явилась лабораторія, де роблять тести на коронавірус
    У лабораторії роблять ПЛР-тести та тести на антитіла
    Фото: Євгеній Дихне, Facebook

    Лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» встановили першу лабораторію, де роблять ПЛР-тести та тести на антитіла для виявлення коронавірусної інфекції.

    Встановила лабораторію авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне на своїй сторінці у Facebook.

    «Поки що будемо використовувати її для потреб тестування екіпажів МАУ. Ми хочемо бути на 100% впевненими, що наші екіпажі та пасажири знаходяться у абсолютно безпечних умовах на борту наших повітряних суден», - зазначив він.

    Зокрема, лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.

    Згодом лабораторія зможе забезпечити і потреби пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. «Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР», - сказав Дихне.

    Він додав, що став першим клієнтом лабораторії, тест не виявив коронавірусної інфекції.

    Нагадаємо, з 15 червня відновилося міжнародне авіасполучення в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Всі рейси обслуговуватимуться лише в терміналі D.

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