У «Борисполі» з’явилась лабораторія, де роблять тести на коронавірус



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У лабораторії роблять ПЛР-тести та тести на антитіла Фото: Євгеній Дихне, Facebook

Лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» встановили першу лабораторію, де роблять ПЛР-тести та тести на антитіла для виявлення коронавірусної інфекції.

Встановила лабораторію авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне на своїй сторінці у Facebook.

«Поки що будемо використовувати її для потреб тестування екіпажів МАУ. Ми хочемо бути на 100% впевненими, що наші екіпажі та пасажири знаходяться у абсолютно безпечних умовах на борту наших повітряних суден», - зазначив він.

Зокрема, лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.

Згодом лабораторія зможе забезпечити і потреби пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. «Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР», - сказав Дихне.

Він додав, що став першим клієнтом лабораторії, тест не виявив коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, з 15 червня відновилося міжнародне авіасполучення в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Всі рейси обслуговуватимуться лише в терміналі D.

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