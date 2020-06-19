Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ



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Волонтери Червоного Хреста на місці падіння літака української авіакомпанії МАУ неподалік аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані, Іран, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE

Очолить делегацію Євген Єнін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо утворення делегації України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752. Про це сказано в указі президента № 240/2020.

«Утворити делегацію України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752», — сказано в указі.

Очолить делегацію Євген Єнін - заступник міністра закордонних справ України.

Склад делегації виглядає наступним чином:

Коломієць Валерія Рудольфівна - заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, заступник глави делегації;

Авдєєв Віктор Сергійович - начальник Юридичного управління Державної авіаційної служби України;

Андрієва Тамара Володимирівна - директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України;

Баранецький Руслан Федорович - перший заступник Голови Служби безпеки України;

Борисенко Олександр Олександрович - начальник відділу Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;

Герасько Лариса Анатоліївна - директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;

Довгунь Степан Зіновійович - заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління організації досудового розслідування Національної поліції України;

Коріняк Ольга Миколаївна - заступник начальника управління Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора (за згодою);

Коршук Сергій Миколайович - директор Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України;

Мамедов Гюндуз Айдинович - заступник Генерального прокурора (за згодою);

Рувін Олександр Григорович - директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (за згодою);

Трубачов Валерій Іванович - головний спеціаліст Головної інспекції Міністерства оборони України;

Швець Андрій Зеновійович - заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України;

Ющенко Олег Олександрович - заступник Міністра інфраструктури України;

Яновський Ігор Євгенович - начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Зазначається, що главі делегації дозволено вносити за погодженням із керівниками відповідних державних органів зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

«Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752 (додаються, таємно). Кабінету міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України“ рейсу PS752», — додається в указі.

Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.