Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ
Очолить делегацію Євген Єнін
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо утворення делегації України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752. Про це сказано в указі президента № 240/2020.
«Утворити делегацію України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752», — сказано в указі.
Очолить делегацію Євген Єнін - заступник міністра закордонних справ України.
Склад делегації виглядає наступним чином:
- Коломієць Валерія Рудольфівна - заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, заступник глави делегації;
- Авдєєв Віктор Сергійович - начальник Юридичного управління Державної авіаційної служби України;
- Андрієва Тамара Володимирівна - директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України;
- Баранецький Руслан Федорович - перший заступник Голови Служби безпеки України;
- Борисенко Олександр Олександрович - начальник відділу Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;
- Герасько Лариса Анатоліївна - директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;
- Довгунь Степан Зіновійович - заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління організації досудового розслідування Національної поліції України;
- Коріняк Ольга Миколаївна - заступник начальника управління Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора (за згодою);
- Коршук Сергій Миколайович - директор Департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України;
- Мамедов Гюндуз Айдинович - заступник Генерального прокурора (за згодою);
- Рувін Олександр Григорович - директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (за згодою);
- Трубачов Валерій Іванович - головний спеціаліст Головної інспекції Міністерства оборони України;
- Швець Андрій Зеновійович - заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України;
- Ющенко Олег Олександрович - заступник Міністра інфраструктури України;
- Яновський Ігор Євгенович - начальник відділу управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Зазначається, що главі делегації дозволено вносити за погодженням із керівниками відповідних державних органів зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
«Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» рейсу PS752 (додаються, таємно). Кабінету міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з участю делегації України у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року літака авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України“ рейсу PS752», — додається в указі.
Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.
Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.
Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.