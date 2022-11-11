Вибух в окупованому Мелітополі: рашисти повідомили, що сталося з колаборантом 

Зрадник вижив і потрапив у лікарню

Окупанти підтверджують поранення колаборанта у загарбаному Мелітополі на Запоріжжі. Як написали російські ЗМІ, місцевий колаборант Андрій Бойко, так званий «начальник департаменту культури та спорту», із контузією перебуває у лікарні.

Нагадаємо, вранці в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали місцевого колаборанта Андрія Бойка.

Раніше у селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі.

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