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Вибух в окупованому Мелітополі: рашисти повідомили, що сталося з колаборантом 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вибух в окупованому Мелітополі: рашисти повідомили, що сталося з колаборантом 
Зранку в місті пролунав вибух 
фото з відкритих джерел

Зрадник вижив і потрапив у лікарню 

Окупанти підтверджують поранення колаборанта у загарбаному Мелітополі на Запоріжжі. Як написали російські ЗМІ, місцевий колаборант Андрій Бойко, так званий «начальник департаменту культури та спорту», із контузією перебуває у лікарні.

Вибух в окупованому Мелітополі: рашисти повідомили, що сталося з колаборантом  фото 1

Нагадаємо, вранці в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали місцевого колаборанта Андрія Бойка.

Раніше у селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі. 

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Теги: поранення Мелітополь окупанти

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