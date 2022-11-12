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У Черкасах пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Черкасах пролунали вибухи
У Черкасах прогриміли вибухи
фото ілюстративне

У місті та області була оголошена повітряна тривога

У Черкасах місцеві жителі повідомили про вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки.

Звуки вибухів пролунали після сигналу повітряної тривоги.

Офіційного підтвердження вибухів немає. Інформація про руйнування та постраждалих також не надходила.

У Черкасах пролунали вибухи фото 1

Зауважимо, ввечері, 12 листопада в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Нагадаємо, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також, до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації. 

Теги: Черкаси вибух

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