Окупанти на півдні з лівого берега Дніпра обстрілюють звільнені території

ЗСУ попереджають про високу загрозу нових атак ворога із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу

Російські окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Обстановка на півдні залишається складною, але контрольованою, зазначили у командуванні.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що у звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях. Українські підрозділи зачищають території, у тому числі вишукують перевдягнених окупантів і полишену ними техніку.

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«Противник облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини», – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони теж завдавали вогневих ударів по нових позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння.

Також повідомляється, що у складі ворожого флоту налічується 19 кораблів та катерів, у тому числі один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома «Калібрами». Усі вони маневрують вздовж узбережжя Криму.

У повідомленні наголошується, що загроза завдавання ворогом ударів із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу, залишається «надзвичайно високою». Імовірність атак на об’єкти критичної інфраструктури із застосуванням дронів-камікадзе також існує.

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