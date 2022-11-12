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Окупанти на півдні з лівого берега Дніпра обстрілюють звільнені території

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти на півдні з лівого берега Дніпра обстрілюють звільнені території
Ворог обстрілює звільнені території на півдні, ЗСУ відповідають
фото з відкритих джерел

ЗСУ попереджають про високу загрозу нових атак ворога із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу

Російські окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра щойно звільнені населені пункти Херсонщини та Миколаївщини. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Обстановка на півдні залишається складною, але контрольованою, зазначили у командуванні.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що у звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях. Українські підрозділи зачищають території, у тому числі вишукують перевдягнених окупантів і полишену ними техніку.

«Противник облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини», – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони теж завдавали вогневих ударів по нових позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння.

Також повідомляється, що у складі ворожого флоту налічується 19 кораблів та катерів, у тому числі один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома «Калібрами». Усі вони маневрують вздовж узбережжя Криму.

У повідомленні наголошується, що загроза завдавання ворогом ударів із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу, залишається «надзвичайно високою». Імовірність атак на об’єкти критичної інфраструктури із застосуванням дронів-камікадзе також існує.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала прізвища та оприлюднила фото командувачів, які звільняють наші території на півдні.

Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.

Читайте також: Аналітики ISW дали прогноз, коли ЗСУ звільнять всю Херсонщину
Теги: війна ЗСУ окупанти

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