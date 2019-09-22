На Чернігівщині вандали пошкодили пам'ятники загиблих воїнів АТО



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Зловмисники замалювали білою фарбою фото загиблих Фото: «Сусіди city»

Мер міста Мена пообіцяв грошову винагороду тому, хто вкаже на вандалів

У місті Мена Чернігівської області вандали на кладовищі пошкодили пам'ятники загиблим воїнам АТО.

Про це повідомляє місцеве видання «Сусіди city».

Зазначається, що зловмисники замалювали білою фарбою фото загиблих. Інцидент стався за добу до Дня міста.

«Міський голова Геннадій Примаков звернувся з цього приводу до жителів громади з проханням допомогти знайти злочинців. І навіть пообіцяв грошову винагороду тому, хто вкаже на вандалів», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Рівному невідомі зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, портрети загиблих Героїв АТО.