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На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На деокупованій Харківщині виявлено тіла закатованих цивільних (фото)
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Харківська обласна прокуратура

У одного із загиблих виявлено сліди від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні

Вчора, 6 жовтня, слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху з виготовлення цегли у смт Куп’янськ-Вузловий на деокупованій Харківщині. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два тіла чоловіків зі зв‘язаними руками та слідами катувань. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У одного із загиблих виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого – сліди від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні, а також рана на голові», – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше повідомлялося, що під час огляду бази відпочинку у селі Новоплатонівка Борівської ОТГ прокурори спільно зі слідчими поліції виявили два тіла цивільних чоловіків. Їх знайдено у ямі глибиною чотири метри. Ліва рука одного загиблого була з’єднана кайданками з правою рукою іншого.

Нагадаємо, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців та українських військових. 

У нещодавно звільненому Лимані Донецької області також знайдено понад 50 поховань із цивільними. Росіяни копали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. 

Теги: війна росія Україна Харківщина окупанти

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