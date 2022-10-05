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На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили сковані кайданками тіла чоловіків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили сковані кайданками тіла чоловіків
фото ілюстративне

Трупи було знайдено у ямі глибиною чотири метри

На деокупованій території Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, скованих кайданками. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

«Під час огляду бази відпочинку у селі Новоплатонівка Борівської ОТГ прокурори спільно зі слідчими поліції виявили два тіла цивільних чоловіків. Їх знайдено у ямі глибиною чотири метри. Ліва рука одного загиблого була з’єднана кайданками з правою рукою іншого. Також під час огляду на черепі одного із чоловіків виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого – вогнепальне поранення черепа», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців та українських військових. 

Як повідомлялося, у нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайдено понад 50 поховань із цивільними. Росіяни копали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. 

Теги: деокупація поліція Харківщина росіяни поранення

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