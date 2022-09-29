Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла дитини

На місці обстрілу триває рятувальна операція

На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Станом на 13:00 нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей: восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку.

Пошукова операція триває, шукають зниклу безвісти дитину, яка може перебувати під завалами. Як раніше повідомлялося, у Дніпрі під завалами після обстрілів можуть бути діти.

Нагадаємо, ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління СБУ в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини.

Повністю зруйновані кілька приватних осель.

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.

Згодом мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі.

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.