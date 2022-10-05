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У деокупованому Святогірську виявлено тіла вбитих цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У деокупованому Святогірську виявлено тіла вбитих цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
фото ілюстративне

За добу рашисти вбили на Донеччині одного цивільного, ще шестеро отримали поранення

У звільненому від російських загарбників Святогірську на Донеччині в ході ексгумації виявили тіла чотирьох цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«У Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла чотирьох вбитих цивільних», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 4 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя на станції Майорськ у Зайцевому, поранення отримали шестеро людей.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав Кириленко.

Раніше повідомлялося, що поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі

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Теги: війна росія Україна окупанти Донеччина

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