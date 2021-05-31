У Торецьку відкрили меморіальну дошку школярці, яка загинула від обстрілу бойовиків

Пам'ятну дошку розмістили в школі, де вчилась дівчина

У Торецьку Донецької області відкрили меморіальну дошку Дар'ї Каземіровій, яка у 2018 році загинула від обстрілу проросійських бойовиків.

Як написав у Facebook Євген Каплін, пам'ятну дошку розмістили в загальноосвітній школі №7, де вчилась дівчина. Щоб вшанувати пам'ять загиблої зібрались вчителі, учні, родичі та жителі міста.

«Дар'ї було б уже 18. Але останній день народження, який вона встигла відсвяткувати у своєму житті – було її 15-річчя», – зазначив Євген Каплін.

Нагадаємо, 15-річна дівчина загинула 28 травня 2018 року. Тоді 120-міліметрова міна проросійських бойовиків влетіла у двір будинку, в якому перебувала дівчина.

Каплін пригадав, що добре пам'ятає цей день. Тоді він з колегами з Торецька фактично одразу були на місці події.

«У момент попадання міни, Дар'я перебувала на присадибній ділянці будинку своєї бабусі в Залізному, що на околиці Торецька. Міна впала в трьох метрах від неї, не залишивши шансів жити далі...», – йдеться у повідомлені.