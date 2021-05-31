  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В останні місяці напруга на Донбасі погіршується, – ОБСЄ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Генсекретар ОБСЄ Гельга Шмід: напруга на Донбасі погіршується - В останні місяці напруга на Донбасі погіршується, – ОБСЄ
    Генсекретар ОБСЄ Гельга Шмід: напруга на Донбасі погіршується
    Фото: AFP

    ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, зазначила Шмід

    Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід заявила, що в останні місяці напруга на Донбасі погіршується. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Шмід зазначила, що люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті.

    «В останні пару місяців ми бачимо, що напруга погіршується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою крихкою є ситуація. ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті», – заявила Шмід.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

    Нагадаємо, про створення нових військових з'єднань в західному військовому окрузі оголосили сьогодні в російському Міністерстві оборони. Як пояснили в Москві, нові підрозділи створюють у відповідь на дії НАТО. Гголова Міноборони РФ Сергій Шойгу, уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

    Читайте також:
    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Міноборони саміт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В останні місяці напруга на Донбасі погіршується, – ОБСЄ