В останні місяці напруга на Донбасі погіршується, – ОБСЄ

ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, зазначила Шмід

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід заявила, що в останні місяці напруга на Донбасі погіршується. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Шмід зазначила, що люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті.

«В останні пару місяців ми бачимо, що напруга погіршується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою крихкою є ситуація. ОБСЄ продовжить робити все, що в наших силах, але необхідна стійка політична воля та співробітництво, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують стійкої стабільності та безпеки в повсякденному житті», – заявила Шмід.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, про створення нових військових з'єднань в західному військовому окрузі оголосили сьогодні в російському Міністерстві оборони. Як пояснили в Москві, нові підрозділи створюють у відповідь на дії НАТО. Гголова Міноборони РФ Сергій Шойгу, уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

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