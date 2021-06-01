Зеленський звинуватив Німеччину і Францію в небажанні назвати РФ агресором

Володимир Зеленський заявив, що представники Німеччини і Франції на останній зустрічі радників не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі

Німеччина і Франція на останній зустрічі не змогли назвати РФ стороною конфлікту, заявив президент України

Під час останньої зустрічі радників урядів учасників нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли прямо визнати Росію агресором на Донбасі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нормандський формат стосується тільки сходу України. Мова не йде ні про Крим, ні про трубопроводи, ні про гарантії безпеки. Мова не йде ні про наше членство в НАТО, ні про наше партнерство з Альянсом», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна зробила багато важливих кроків у нормандському форматі.

«Але чому ми не вирішили свої проблеми? У такому форматі, наприклад, пройшли зустрічі в Мінську. Це технічний круглий стіл, на якому ми намагаємося обговорити питання, пов'язані з припиненням війни», – уточнив глава держави.

Зеленський нагадав, що під час останньої зустрічі радники із зовнішньої політики нормандських урядів, тобто представники Німеччини, Франції, України та Росії, Російський парламентер прямо запитав: «скажіть, будь ласка, чи є Росія стороною в цьому конфлікті?»

Президент підкреслив, що представники Німеччини і Франції не дали на це питання конкретної відповіді.

«І знову була обрана обережна дипломатія. Ми не згодні з цим, тому що Росія, звичайно, є стороною в цьому конфлікті», – зазначив він.

За його словами, цей випадок показує, як працює нормандський формат і зустрічі в Мінську.

«Ми знаходимося на такому етапі, коли всі бояться навіть назвати Росію стороною конфлікту», – резюмував Зеленський.

Журналіст німецького видання уточнив у глави держави: «Так не наважився представник Німеччини назвати Росію стороною конфлікту?»

На що Зеленський відповів: «він не міг відповісти на це питання прямо. Я думаю, це проблема. Тут немає місця дипломатії. Війна триває вже сім років. Вже на першій зустрічі Нормандії я зрозумів, що ми рухаємося колами, як циркові коні».

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Зеленський також розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні, хоча могла допомогти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

Джерело: РБК-Україна