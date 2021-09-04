На Донбасі російські окупанти поранили українського військового, він у важкому стані
За минулу добу бойових втрат серед українських захисників немає
Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів
За минулу добу окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню», йдеться у повідомленні.
Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо, 31 серпня стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області.