Ситуація на фронті: 11 порушень «тиші», є загиблий та поранені військові

Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Біля Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з безпілотника було скинуто гранату ВОГ-17. Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву один військовий отримав мінно-вибухову травму.

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості.

«Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, 30 серпня у Запоріжжі на площі Героїв відбулась церемонія прощання із бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який загинув під час виконання військового завдання на Донеччині.