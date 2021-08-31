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    Ситуація на фронті: 11 порушень «тиші», є загиблий та поранені військові

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    Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Ситуація на фронті: 11 порушень «тиші», є загиблий та поранені військові
    Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу

    Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Біля Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

    У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з безпілотника було скинуто гранату ВОГ-17. Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву один військовий отримав мінно-вибухову травму.

    Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості.

    «Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

    Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    «На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – резюмується у звіті.

    Нагадаємо, 30 серпня у Запоріжжі на площі Героїв відбулась церемонія прощання із бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який загинув під час виконання військового завдання на Донеччині.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Ситуація на фронті: 11 порушень «тиші», є загиблий та поранені військові