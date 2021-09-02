Герої, що віддали життя за Україну в серпні. Згадаймо кожного

В останній місяць літа на Донбасі загинули десятеро українських військових

Протягом серпня 2021 року у зоні проведеня ООС зназначно збільшилася кількість обстрілів українських позицій російсько-окупаційними військами. Бойовики почали частіше використовувати важкі види озброєння, продовжували активно обстрілювати українських захисників ворожі снайпери.

Збройні сили України надавали окупантам адекватну відповідь. За місяць десятеро українських військових на Донбасі загинули внаслідок ворожих дій. Ще 28 бійців отримали поранення. Згадаймо всіх загиблих поіменно.

Олександр Цибульський, 301 ОДКБ

Олекснадр вперше потрапив до зони проведення АТО/ООС ще у 2015 році, за мобілізацією. У 2016 році підписав контракт.

5 серпня 32-річний чоловік загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Похований на малій батьківщині у місті Дубровиці Рівненьської області. У нього залишилися мати та сестра.

Ярослав Семеняка, 58 ОМПБр

Молодший сержант, служив у бригаді з червня 2020 року. Загинув 8 серпня у віці 31 рік в результаті обстрілу проросійськими бойовиками з ПТРК автокрану, який застосовувався у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури поблизу с. Піски на Донеччині. Похований в с.Підлипному на Сумщині. У Ярослава залишилися батьки і дружина.

Артем Мазур, 28 ОМБр

Сарший солдат. Загиув у 26 років, 16 серпня, від кульового поранення, завданого російським снайпером поблизу с. Новомихайлівка Донецької області. Похований у с. Веселе на Кіровоградщині. У нього залишилися мати, брат, сестра та дружина.

Геннадій Савенко

Старший лейтенант, військовослужбовець Самарського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Дніпро, де проживав разом із дружиною та донькою.

Загинув 18 серпня під час виконання бойового завдання за призначенням в зоні проведення ООС. Похований на кладовищі району Чаплі в м. Дніпрі, залишилися дружина та діти.

Василь Островський, 24 ОМБр

Старший солдат, командир мотопіхотного відділення. 19 серпня під час несення служби на посту біля села Новоолександрівка на Луганщині був уражений кулею снайпера. Василеві був 41 рік. Похований в с. Сороки Львівські на Галичині. У Василя залишилися батьки, дружина та малолітній син.

Юрій Михайлов, 28 ОМБр

21-річний лейтенант Юрій Михайлов проходив службу на посаді командира взводу у 28 ОМБр. Загинув 22 серпня в результаті вогнепального кульового поранення під час ворожого обстрілу взводного опорного пункту поблизу міста Мар’їнки Донецької обасті.

Похований на Алеї слави міського кладовища Миколаєва. Майбутній офіцер зростав сиротою, його виховувала бабуся.

Олександр Аксьонов, 131 ОРБ

Уродженець Борисполя Олександр Аксьонов загинув у віці 38 років, 23 серпня в результаті ворожого обстрілу. Похований на Алеї Героїв Рогозівського кладовища у рідному місті. У нього залишилася мати.

В’ячеслав Пітько, 74 ОРБ

Старший сержант, командир відділення, 48-річний В’ячеслав брав участь у російсько-українській війнї з 2014 року. 24 серпня загинув в районі проведення ООС в результаті ворожого обстрілу взвождного опорного пункту. Похований на Алеї Слави військового кладовища в місті Кам'янському на Дніпропетровщині. У військового залишилися дружина та 11-річна донька.

Андрій Вискребець, 74 ОРБ

Cтарший солдат, оператор протитанкового взводу вогневої підтримки 74 ОРБ Андрій Вискребець на момент загибелі мав 39 років. У березні 2015 року був призваний до ЗС України за частковою мобілізацією, а з З 2016 року проходив службу за контрактом.

Загинув 27 серпня при виконанні бойового завдання в результаті ворожого обстрілу поблизу села Новомихалівки у Донецькій області. Похований на Леваневському кладовищі у Запоріжжі, звідки був родом. Залишилась дружина, двоє дітей та рідна сестра.

Роман Задорожний, 24 ОМБр

Старший солдат Королівської бригади, 27-річний Роман Задорожний був на російсько-українській війні з перших днів. Загинув 30 серпня в результаті ворожого обстрілу позицій поблизу Новозваніівки у Луганській області. Залишилися мати, сестри та брати.

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