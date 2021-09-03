Зеленський у Каліфорнії відвідав авіабазу Нацгвардії

Національна гвардія та Збройні сили України активно співпрацюють з Нацгвардією Каліфорнії

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі «Моффет-Філд» у Каліфорнії. Про це пише сайт президента.

На знак пошани до гостей військовий оркестр виконав державні гімни України та США.

Володимир Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Голову держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні сили України.

Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Президент України подякував командуванню Національної гвардії Каліфорнії за теплий прийом. Він відзначив її тісну співпрацю з Нацгвардією та ЗСУ й висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії між ними.

До слова, Зеленському у США подарували книгу про контузії. Посібник «Легка черепно-мозкова травма» використовується в Збройних силах США, які мають досвід лікування бойових травм, набутий у чотирьох війнах.

Також Зеленський на зустрічі з гендиректором Apple запросив розширювати присутність в Україні.