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    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)

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    Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Роман Задорожний загинув на Донбасі 30 серпня - Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Роман Задорожний загинув на Донбасі 30 серпня
    Фото: Роман Задорожний / Facebook

    Загиблий на фронті Роман Задорожний родом з Львівської області

    Стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області. Про це повідомила волонтерка, директорка ГО «Асоціація ветеранів та учасників АТО/ООС Кам’янеччини» Роксана Терлецька.

    «Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації «Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам’янеччини», наш земляк, патріот, який боронив нас від перших днів війни і до останнього подиху, – Роман Задорожний», – йдеться в її повідомленні.

    Зазначається, що 27-річний військовий – із смт Добротвір Червоноградського району Львівської області. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові.

    У нього залишилася мама, сестри та брати.

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    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)
    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)

    Попередньо тіло Романа Задорожного привезуть на Львівщину в четвер, 2 вересня. У пресслужбі Львівської ОДА також підтвердили інформацію про смерть Задорожного.

    Зазначимо, Роман Задорожний – дев’ята бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

    Як відомо, військовослужбовець військової частини А1035, старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині. Він отримав смертельне поранення від ворожого снайпера.

    Раніше повідомлялося, що 24 серпня на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов.

    Також на День Незалежності загинув старший сержант В'ячеслав Пітько

    Як відомо, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

    19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

    7 серпня від обстрілу під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї бригади.

    10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

    16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 бригади.

    Теги: Донбас ЗСУ Луганщина обстріл смерть військові Операція Об’єднаних сил
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    Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)