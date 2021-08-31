Дев’ята втрата у серпні: біля Попасної загинув 27-річний військовий (фото)

Загиблий на фронті Роман Задорожний родом з Львівської області

Стало відоме ім’я українського бійця, який загинув під ворожим обстрілом на Луганщині 30 серпня. Це військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 27-річний Роман Задорожний із Львівської області. Про це повідомила волонтерка, директорка ГО «Асоціація ветеранів та учасників АТО/ООС Кам’янеччини» Роксана Терлецька.

«Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації «Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам’янеччини», наш земляк, патріот, який боронив нас від перших днів війни і до останнього подиху, – Роман Задорожний», – йдеться в її повідомленні.

Зазначається, що 27-річний військовий – із смт Добротвір Червоноградського району Львівської області. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові.

У нього залишилася мама, сестри та брати.

Попередньо тіло Романа Задорожного привезуть на Львівщину в четвер, 2 вересня. У пресслужбі Львівської ОДА також підтвердили інформацію про смерть Задорожного.

Зазначимо, Роман Задорожний – дев’ята бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

Як відомо, військовослужбовець військової частини А1035, старший солдат Андрій Вискребець загинув 27 серпня під час виконання бойового завдання в районі селища Славне на Донеччині. Він отримав смертельне поранення від ворожого снайпера.

Раніше повідомлялося, що 24 серпня на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов.

Також на День Незалежності загинув старший сержант В'ячеслав Пітько

Як відомо, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

7 серпня від обстрілу під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї бригади.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 бригади.